JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan sebagian permohonan peninjauan kembali (PK) putusan gugatan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (angkutan daring). MA memutuskan mencabut peraturan terkait transportasi online tersebut.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyusun Peraturan Menteri Perhubungan yang baru, tapi masih draft sifatnya.

"Hari ini, sudah saya rapatkan dengan internal kita. Nanti siang juga kita akan rapat dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda)," kata Budi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Dia menjelaskan, bahwa keputusan MA itu, ada beberapa pasal yang diterima dan ada pasal juga yang tidak diterima. "Nah yang tidak diterima tentunya tidak kita masukan kembali sebagai regulasi yang ada di dalam Permenhub yang baru ini," jelasnya.

Terkait keterlibatan Organda, dia menuturkan, untuk proses bisnis dari taksi online dengan taksi konvensional, harus sejalan.

"Jadi kita juga ingin masukan mereka juga sudah selama ini sudah jadi mitra kita," tuturnya.

Dia menambahkan, untuk peraturan menteri perhubungan yang baru akan akan secepatnya dilakukan. "Target saya secepatnya, pak Menteri juga minta secepatnya. Kalau bisa mungkin sampai dengan awal bulan depan, atau bulan depan sudah selesai. saya usahakan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Agung yang dipimpin Dr H Supandi SH MHum dengan hakim anggota Is Sudaryono SH MH dan Dr Irfan Fachruddin SH CN memutuskan; “Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon: 1. Daniel Lukas Rorong, 2. Herry Wahyu Nugroho, 3. Rahmatullah Riyadi tersebut untuk sebagian,” katanya dalam dokumen putusan dilansir di situs resmi MA, seperti dikutip Okezone kemarin.

MA menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf e; Pasal 27 ayat (1) huruf d 3. Pasal 27 ayat (1) huruf f; Pasal 27 ayat (2); Pasal 38 huruf a; Pasal 38 huruf b; Pasal 38 huruf c; Pasal 39 ayat (1); Pasal 39 ayat (2); Pasal 40; Pasal 48 ayat (10) huruf a angka 2; Pasal 48 ayat (10) huruf b angka 2; Pasal 48 ayat (11) huruf a angka 3;Pasal 48 ayat (11) huruf b angka 3; Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 2; Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3; Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b; Pasal 57 ayat 10 huruf a angka 2; Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2; Pasal 65 huruf a; Pasal 65 huruf b; Pasal 65 huruf c; Pasal 72 ayat (5) huruf c Permenhub Nomor 108, merupakan pemuatan ulang materi muatan norma yang telah dibatalkan pada 20 Juni 2017.

