JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) menguat tipis pada perdagangan hari ini. Rupiah pagi ini berada di level Rp14.800-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (14/9/2018) pukul 09.25 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 6,2 poin atau 0,04% ke level Rp14.833 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.801 per USD-Rp14.840 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 5 poin atau 0,03% menjadi Rp14.838 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.778 per USD hingga Rp14.840 per USD.

Untuk diketahui, kurs Rupiah dinilai masih dibayang-bayangi berlanjutnya pengetatan moneter oleh Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) yang diprediksi Fed Fund Rate akan naik 25 bps pada akhir September dan Desember.

Kenaikan ini pun akan berlanjut hingga 2019 yang diperkirakan 2-3 kali. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara memproyeksikan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan ke 3,25% di 2019.

Kenaikan ini pun harus kembali direspons oleh kebijakan Bank Sentral di negara-negara tetangga, tak terkecuali Indonesia. BI kini telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 125 basis points (bps) atau 1,25% sepanjang 2018.

Menurutnya tekanan dari kenaikan FFR di 2019 akan jauh lebih terkontrol karena tak sebesar seperti yang terjadi pada 2015-2018 naik 1,75%, kini akan naik 1,25%.

"Maka derajat kenaikannya lebih rendah dan diharapkan periodenya bisa controlable. Mudah-mudahan bahkan bisa hanya 2,75% (sesuai asumsi yang ada di pasar). Kami berharap situasi keuangan 2019 lebih controlable dibandingkan 2018 ini," tutupnya.

(Feb)

(rhs)