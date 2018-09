NEW YORK - Harga minyak turun lebih dari 2% pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat karena investor fokus terhadap risiko bahwa krisis negara-negara berkembang dan sengketa perdagangan bisa menekan permintaan sekalipun pasokan mengetat.

Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan bahwa meskipun pasar minyak sedang mengetat pada saat ini dan permintaan minyak dunia akan mencapai 100 juta barel per hari (bph) dalam tiga bulan ke depan, risiko-risiko ekonomi global sedang meningkat.

"Ketika kita memasuki tahun 2019, risiko yang mungkin untuk perkiraan kami terletak di beberapa negara berkembang utama, sebagian karena depresiasi mata uang terhadap dolar AS, meningkatkan biaya energi yang diimpor," kata lembaga itu.

"Selain itu, ada risiko terhadap pertumbuhan dari eskalasi perselisihan perdagangan," kata agen yang bermarkas di Paris itu.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman November kehilangan USD1,56 atau 2,0% menjadi menetap di USD78,18 per barel di London ICE Futures Exchange. Patokan global pada Rabu (13/9) mencapai USD80,13 , level tertinggi sejak 22 Mei.

Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober turun USD1,78 atau 2,5% menjadi ditutup padai USD68,59 per barel di New York Mercantile Exchange.

Kedua patokan harga minyak menandai persentase penurunan satu hari terbesar mereka dalam hampir satu bulan. Pasar jatuh di awal sesi karena investor fokus pada elemen bearish dari laporan IEA, kata Bob Yawger, direktur berjangka energi di Mizuho di New York.

Harga tergelincir lagi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam sebuah tweet bahwa Amerika Serikat tidak dalam tekanan untuk membuat kesepakatan perdagangan dengan China, kata Yawger.

Perusahaan-perusahaan AS di China dirugikan dengan meningkatnya ketegangan perdagangan antara Washington dan Beijing, menurut survei, yang mendorong lobi-lobi bisnis AS mendesak pemerintah Trump untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya.

Gedung Putih telah mengundang para pejabat China untuk memulai kembali pembicaraan perdagangan, ketika AS bersiap meningkatkan perang perdagangan dengan China dengan tarif pada barang-barang China senilai 200 miliar dolar AS.

Menteri Energi AS Rick Perry memuji anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Rusia untuk pekerjaan mereka dalam mencegah lonjakan harga minyak selama kunjungannya ke Moskow. Harga minyak naik pada minggu ini, didukung sesi-sesi sebelumnya oleh penarikan lebih besar dari perkiraan dalam persediaan minyak mentah AS, pelemahan dolar AS dan laporan penurunan dalam produksi AS, Commerzbank mengatakan dalam sebuah catatan.

