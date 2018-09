JAKARTA – Setelah mengalami perubahan pada pekan sebelumnya dan sempat terpengaruh akibat kondisi perekonomian yang kurang baik, data perdagangan BEI pada pekan ini kembali menunjukkan tren positif. Untuk laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini kembali menanjak dan mengalami peningkatan sebesar 1,36% pada posisi 5.931,28 dari 5.851,46 pada penutupan pekan lalu.

Peningkatan kinerja juga juga diikuti dengan peningkatan kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 1,18% menjadi Rp6.667,57 triliun. Pada pekan lalu, kapitalisasi pasar di BEI hanya mencapai Rp6.589,81.

Sementara itu rata-rata volume transaksi harian juga mengalami peningkatan sebesar 6,49% menjadi 9,06 miliar unit saham dari 8,51 miliar unit saham pada pekan sebelumnya. Sesangkan untuk rata-rata frekuensi transaksi harian mengalami peningkatan sebesar 1,74% menjadi 350.533 kali transaksi dari 344.541 transaksi pada penutupan pekan lalu.

Namun, rata-rata nilai transaksi harian perdagangan BEI mengalami perubahan sebesar 9,83% menjadi Rp6,45 triliun dari Rp7,16 triliun pada pekan lalu.

Adapun investor asing yang mencatatkan jual bersih Rp748 miliar di sepanjang pekan ini dan sepanjang tahun 2018 investor asing telah mencatatkan jual bersih mencapai Rp53,79 triliun.

Pada pekan ini tepatnya Senin (10/9) Reksa Dana Indeks atau Exchange Traded Fund (ETF) ke-21 di BEI resmi dicatatkan dengan kode XPFT, adalah Pinnacle Investment yang mencatatkan ETF tersebut dengan nama Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia dan menjadi ETF ke-7 yang diterbitkan oleh Pinnacle Investment.

Ajang rangkaian acara paparan publik dari Perusahaan Tercatat secara langsung di 8 Kota Investor Summit 2018 kembali berlanjut, Pulau Dewata tepatnya Denpasar menjadi kota kelima dari penyelenggaraan Investor Summit 2018. Sembilan Perusahaan Tercatat telah melaksanakan paparan publik kepada investor dan calon investor selama dua hari penyelenggaraan dari 13-14 September 2018.

Acara Investor Summit 2018 di Denpasar diselenggarakan di Aston Denpasar Hotel & Convention Center, selama dua hari pelaksanaan jumlah pengunjung yang hadir mencapai 106 pengunjung. Investor Summit 2018 telah diselenggarakan di 5 Kota dengan total jumlah pengunjung sebanyak 1.163 pengunjung, masing-masing rinciannya, Medan (132 pengunjung), Jakarta (675 pengunjung), Bandung (111 pengunjung), Semarang (139 pengunjung) dan Denpasar (106 pengunjung), Investor Summit 2018 masih menyisakan 3 Kota yaitu Surabaya (18-19 September), Balikpapan (25 September) dan berakhir di Makassar (27 September), dengan target total pengunjung sebanyak 1.300 pengunjung.

BEI melalui Kantor Perwakilan Jambi menerima penghargaan sebagai The Best Team Work kategori Dekorasi Tenant Terbaik Non Perbankan pada acara Jambi Syariah Expo 2018 di WTC Batanghari Mall Jambi, Senin (10/9). Acara tersebut diselenggarakan dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 H dengan diisi oleh berbagai kegiatan salah satunya Talkshow dan pameran yang diikuti oleh seluruh Industri Keuangan Syariah Bank dan Non Bank di Provinsi Jambi.

(rhs)