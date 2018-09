NEW YORK - Harga emas turun pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Hal tersebut menyusul menguatnya dolar AS karena positifnya rilis data ekonomi terbaru Amerika Serikat (AS).

Mengutip Xinhua Sabtu (15/9/2018), hara emas berjangka AS untuk pengiriman Desember turun 0,59% dari USD7,1 ke level USD.1.210,10 per ounce.

Sementara itu, harga emas di pasar Spot turun 0,5% menjadi 1.195,21 per oune. Padahal sebelumnya harga emas di pasar spot sempat mencapai angka tertinggi di level USD1.212,65 per ounce.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 10,2 sen atau 0,72% menjadi menetap di USD14,142 per ons. Sedangkan platinum untuk Oktober turun sebanyak USD4,7 atau 0,59% menjadi ditutup pada USD798,6 per ons.

Seperti diketahui, Berdasarkan data ekonomi terbaru Amerika Serikat, Penjualan ritel AS meningkat 0,1% pada Agustus dibandingan dengan bulan sebelumnya, Sementara itu, harga impor AS turun 0,6% pada Agustus, menyusul penurunan 0,1% pada bulan sebelumnya menurut statistik dari Departemen Tenaga Kerja.

Posotifnya data ekonomi terbaru AS mengerek Indeks dolar Amerika Serikat menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Hal tersebut karena investor masih mempertimbangkan data ekonomi terbaru dari Amerika Serikat yang menunjukan kinerja positif.

(rhs)