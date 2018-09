NEW YORK - Harga minyak harus anjlok pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Hal tersebut menyusul rencana pengenaan tari tambahan Amerika Serikat terhadap produk Cina yang memberika efek terhadap pergerakan harga minyak dunia.

Mengutip dari Reuters, Sabtu (15/9/2018), di awal perdagangan harga minyak naik dipicu rencana Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo untuk memberikan konferensi pers tentang sanksi baru terhadap Iran.Namun hal tersebut langsung tertahan menyusul pemeberitaan tentang Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menegaskan untuk tetap melanjutkan rencanannya memberlakukan tarif terhadap barang impor Cina senilai USD200 miliar.

"Ini meningkatkan kemungkinan bahwa akan ada lebih sedikit minyak yang keluar dari sana," kata Phil Flynn, analis di Price Futures Group.

Harga minyak AS atau West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober turun USD0,45 untuk menetap di USD69,80 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober kehilangan USD0,35 menjadi USD77,42 per barel di London ICE Futures Exchange.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 10,2 sen atau 0,72%menjadi menetap di USD14,142 per ons. Sedangkan platinum untuk Oktober turun sebanyak USD4,7 atau 0,59% menjadi ditutup pada USD798,6 per ons

(rhs)