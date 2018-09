JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Meski demikian, Rupiah pagi ini masih berada di level Rp14.800-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (17/9/2018) pukul 09.16 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 33 poin atau 0,23% ke level Rp14.806 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.777 per USD-Rp14.844 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 45 poin atau 0,30% menjadi Rp14.845 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.800 per USD hingga Rp14.845 per USD.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doddy Budi Waluyo mengatakan, pihaknya terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Walaupun masih ada tekanan global dari beberapa sumber.

"Alhamdulilah, kita terus jaga stabilitas Rupiah dengan penguatan sampai hari ini, tapi kami juga masih meliat tekanan global," kata Dody di Jakarta.

Dia menjelaskan, tekanan dari berbagai sumber itu, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Di mana sampai saat ini perang dagang tersebut masih belum berlangsung. Karena AS dan China masih saling berbalas serangan.

"Ada juga tekanan global dari krisis keuangan yang terjadi di Turki dan Argentina," jelasnya.

