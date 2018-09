JAKARTA – Kontribusi financial technology (fintech) yang terus meningkat bagi perekonomian nasional tak ayal membuat pemerintah menaruh perhatian bagi industri baru ini. Salah satunya pemerintah akan terus berupaya memangkas hambatan-hambatan yang membuat fintech sulit berkembang.

Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Kementerian Koordinator Perekonomian Eny Widiyanti mengatakan, perhatian ini diberikan karena fintech tidak hanya sudah memberikan perhatian ekonomi. Lebih dari itu, sektor industri ini diharapkan mampu mendongkrak inklusif keuangan nasional ke depan.

“Kita selalu melihat apa ada regulasi yang selama ini bikin menghambat. Misalnya ada seperti itu, kita pasti akan membantu,” ujar Eny pada siaran persnya, akhir pekan lalu.

Bahkan, DKNI juga ikut mengupayakan penyederhanaan aturan tentang sertifikat keandalan sistem elektronik atau ISO 27001. Hal ini diharapkan bisa lebih memudahkan fintech terkait masalah pemenuhan syarat-syarat legasinya. Bantuan-bantuan lain pun siap diberikan DNKI Kemenko Perekonomian ini kepada penyelenggara fintech agar sektor ini bisa makin berkembang.

“Mereka belum bisa mengakses ke data Dukcapil, kita juga akan membantu ke sana,” kata Eny. Namun, ia mengingatkan, perkembangan fintechke depan jangan melulu dilihat dari jumlah penyelenggaranya. Mesti dilihat berbagai aspek lain, misalnya tingkat penya lur annya untuk fintech lending. Hingga Juni 2018 tingkat penyaluran kredit lewat fintechlending telah mencapai angka Rp7,64 triliun. Nilai ini tumbuh berkali-kali lipat dibandingkan nilai penyalurannya pada akhir Desember 2016 yang baru me nyentuh angka Rp200 miliar.

Sebelumnya Direktur Kebijakan Publik Aftech, Aji Satria Suleiman sempat mengatakan aturan fintech yang ada saat ini sudah di atas kertas, tinggal bagaimana implementasinya di lapangan. Salah satu implementasi yang sulit adalah pemer - olehan data valid ke Dukcapil untuk mencegah penipuan dari konsumen.

“Terkait verifikasi identitas penting untuk mencegah fraud sudah ada aturan soal KYC (knowing your customer) untuk biometrik di Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia. Sekarang hanya masalah implementasi di Dukcapil,” tuturnya.

(Feb)

Hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menyatakan per tumbuhan fintech mampu mendong krak konsumsi rumah tangga hingga Rp8,94 triliun. Sedangkan bagi produk domestik bruto atau PDB pertumbuhan fintech bisa menyumbang sebesar Rp25,97 triliun, baik langsung maupun tidak langsung.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pihaknya membuat kajian bersama tentang peran fintech terhadap ekonomi Indonesia dengan menggunakan analisis Input-Output (I-O). Lalu dari hasil kajian tersebut, perkembangan fintech di Indonesia mampu meningkatkan produk domestik bruto dan konsumsi rumah tangga.

Kedua hal tersebut menunjukkan keberadaan fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro. “Apabila suatu fintech memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan lima pekerja lalu berkembang. Tentu para pekerjanya akan memiliki daya beli. Sedangkan saat ini sangat sulit mencari sektor ekonomi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga nasional,” ujar Bhima beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan dampak lainnya di sisi dunia usaha, kompensasi tenaga kerja, baik berbentuk gaji dan upah mampu meningkat sebesar Rp4,56 triliun dengan sektor mengalami kenaikan adalah sektor perdagangan, keuangan, dan asuransi. Ketiga sektor ini mempunyai peran langsung dalam pengembangan fintech. (Hafid fuad)

(Feb)