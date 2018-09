NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka lebih tinggi pada bel perdagangan hari ini. Salah satu pendorongna adalah penetapan tarif bea masuk produk China di AS.

Melansir Reuters, Selasa (18/9/2018), saham AS dibuka sedikit lebih tinggi didukung oleh kenaikan harga minyak dan konsesi analis soal putaran terakhir tarif perdagangan di China kurang tinggi daripada yang ditakutkan sebelumnya.

Dow Jones Industrial Average naik 14,09 poin atau 0,05% pada pembukaan menjadi 26.076,21. S&P 500 dibuka lebih tinggi dengan 1,94 poin atau 0,07% di 2,890.74. Nasdaq Composite naik 7,77 poin atau 0,10%, menjadi 7.903,57 pada bel pembukaan.

Asal tahu saja, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina bereskalasi setelah AS mengenakan bea masuk terhadap 6.000 produk impor Cina bernilai USD200 miliar atau hampir Rp3.000 triliun.

 Presiden AS, Donald Trump, mengatakan penerapan bea masuk ini merupakan tanggapan dari aski Cina yang melakukan "praktik dagang tidak adil, termasuk subsidi dan aturan yang mensyaratkan perusahaan-perusahaan asing di sektor tertentu menghadirkan mitra lokal".

Kami sudah sangat jelas mengenai jenis perubahan yang harus dilakukan, dan kami telah memberi semua peluang kepada Cina untuk memperlakukan kami lebih adil. Tapi, sejauh ini, Cina tidak bersedia mengubah praktiknya," ujar Trump.

(Feb)

(rhs)