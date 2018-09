JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka sekitar 1.000 formasi untuk Pendaftaraan CPNS 2018. Jumlah ini sama dengan formasi yang disiapkan pada tahun lalu.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, dari total 1.000 formasi yang di siapkan pada tahun ini, 900 di antaranya dikhususkan untuk tenaga teknis. Sementara sisanya adalah untuk mengisi jabatan jabatan non teknis di Kementerian PUPR.

"Lebih banyak teknis. Maksudnya teknis itu sipil dengan turunannya, arsitek gitu. Non teknis mungkin hanya 10%," ujarnya kepada Okezone.

Menurut Anita, alasan mengapa pihaknya memprioritaskan tenaga teknis adalah untuk mengembalikan marwahnya Kementerian PUPR yang fokus kepada tenaga teknis. Sedangkan, porsi antara tenaga teknis dan non teknis saat ini seimbang.

"Karena posisi kita sekarang dengan non teknis so so gitu, jadi kita ingin mengembalikan marwahnya PU ke teknis," ucapnya.

Anita menambahkan, salah satu tenaga teknis yang akan dicari pada pembukaan CPNS tahun ini adalah tenaga jasa konstruksi. Sebab menurutnya, saat ini Kementerian PUPR masih sangat amat kekurangan tenaga konstruksi baik di pusat maupun daerah.

Tak main-main, jumlah formasi yang disediakan khusus tenaga ahli bidang jasa konstruksi lebih dari 100 formasi. Sehingga diharapakan bisa menjawab kebutuhan tenaga ahli bidang jasa konstruksi yang selalu dikeluhkan oleh pihaknya.

"Konstruksi pun salah satu yang kita rekrut adalah tenaga ahli bidang jasa konstruksi. Saya lupa jumlahnya tapi di atas 100," ucapnya.

Adapun persyaratannya lanjut Anita, pada pembukaan CPNS 2018 ini pihaknya masih akan memprioritaskan lulusan Sarjana (S1). Dari total formasi yang disiapkan, mayoritasnya merupakan lulusan S1, dan kemudian dilanjutkan oleh S2 dan S3.

"Kita memang untuk sementara memang mengambilnya S1 ke atas ada D3 juga tapi enggak banyak jumlahnya. Karena kita memang berharapnya lebih banyak di S1 ke atas," jelasnya.

(dni)