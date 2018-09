JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) melemah. Pagi ini rupiah berada di level Rp14.900-an per USD. Pelemahan rupiah sudah terjadi sejak perdagangan awal pekan.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (19/9/2018) pukul 09.44 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 59 poin atau 0,40% ke level Rp14.914 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.914 per USD-Rp14.915 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah melemah 55 poin atau 0,37% menjadi Rp14.905 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.850 per USD hingga Rp14.905 per USD.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan, pelemahan Rupiah pada pagi hari ini dikarenakan efek eksternal. Khususnya adalah kelanjutan dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

Menurut Dody, adanya perang dagang AS dan China ternyata cukup serius untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang. Khususnya di negara-negara berkembang salah satunya Indonesia.

Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump baru saja mengumumkan untuk memberlakukan tarif impor baru terhadap 6.000 item produk China. Tarif yang dimaksud yaitu sebesar 10% yang berlaku 24 September mendatang dan meningkat menjadi 25% di awal tahun depan.

