JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (27/6/2018). Dalam rapat tersebut pemegang saham dari emiten berkode BABP memutuskan mengubah manajemen peseroan.

Pemegang saham menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Purnadi Harjono sebagai komisaris perseroan. Selain itu, juga mengangkat Mahdan dan Hermawan menjadi direksi perseroan, pengangkatan akan efektif setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan OJK.

Pejabat Eksekutif MNC Bank Ageng Purwanto menyatakan, pengangkatan direksi perseroan untuk memperkuat jajaran manajemen dalam menjalani fase Focusing The Business dari proses transformasi MNC Bank.

"Penguatan jajaran manajemen MNC Bank merupakan bagian dari upaya bank dalam menjaga dan memperkuat rentabilitas bank," katanya di Gedung iNews, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Dia menyebutkan, pada kuartal II-2018 MNC Bank meraup laba bersih sebesar Rp98,7 miliar. Mengalami peningkatan meningkat 292% dibanding periode yang sama pada 2017.

Realisasi tersebut didorong peningkatan laba operasional bank sebesar Rp132 miliar atau meningkat 259% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Dari seluruh komponen operasional, pemulihan Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar Rp59,5 miliar.

Sementara pendapatan operasional lainnya sebesar Rp108,8 miliar menjadi kontributor utama dari pertumbuhan laba tersebut, diikuti pendapatan provisi dan komisi sebesar Rp52,3 miliar.

"Bank terus berusaha untuk meningkatkan kualitas kredit dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh aspek bisnis," kata dia.

Sementara dari struktur pendanaan, pada kuartal II 2018, MNC Bank mencatatkan total dana murah Rp1,8 triliun. Adapun rasionya terhadap total DPK (Dana Pihak Ketiga) tercatat sebesar 23,04%, nilai tersebut meningkat sebesar 5,9% dari periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi rasio keuangan, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) net turun ke 2,88% pada kuartal ll-2018 dari 3,87% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Bank juga melakukan efisiensi terhadap biaya operasional yang terlihat menurunnya rasio BOPO dari 113,67% per 30 Juni 2017 menjadi 80,65% per 30 Juni 2018.

Sejalan dengan peningkatan rasio dana murah maka berdampak terhadap meningkatnya rasio NIM menjadi 3,7% dari 3,38% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Dengan kinerja yang semakin meningkat, serta tim manajemen yang kembali diperkuat. Kami yakin dapat melakukan penetrasi pasar dengan baik, sehingga kami dapat menjadi bank yang terbaik di kelasnya," pungkasnya.

Adapun susunan manajemen MNC Bank menjadi sebagai berikut:

Jajaran Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (lndependen) : Ponky Nayarana Pudijanto

Komisaris lndependen: Jeny Gono

Komisaris: Peter Fajar

Jajaran Direksi

*Presiden Direktur: Ageng Purwanto

Direktur membawahi Fungsi Kepatuhan: Chisca Mirawati

Direktur: Rita Montagna Siahaan

Direktur: Mahdan

Direktur Independen: Hermawan.

(kmj)