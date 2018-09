JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan pada penutupan perdagangan sore ini. Rupiah menguat tipis namun masih berada di level Rp14.800-an per USD.

Melansir Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (18/9/2018) pukul 17.25 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 26 poin atau 0,17% ke level Rp14.849 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.820 per USD-Rp14.854 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 30 poin atau 0,20% ke level Rp14.840 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.810 per USD hingga Rp14.870 per USD.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus bekerja untuk mendorong eksportir membawa Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke dalam negeri. Tak hanya itu, juga mendorong untuk mengkonversi devisanya ke Rupiah.

"Kami terus memonitor untuk eksportir tentunya melakukan repatriasi, juga akan meminta supply Dolar AS tidak hanya direpatriasi tapi digunakan jadi devisa di dalam negeri," ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9/2018).

Hal ini untuk mendorongnya ketersediaan pasokan Dolar AS di dalam negeri, sehingga dapat menstabilkan nilai tukar Rupiah. Seperti diketahui kurs Rupiah terus tertekan, seiring gejolak ekonomi global dan kondisi domestik dengan transaksi berjalan yang defisit.

(kmj)