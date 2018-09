NEW YORK - Harga minyak Amerika Serikat (AS) naik 1,82% pada perdagangan Rabu waktu setempat. Hal tersebut karena penurunan stok minyak mentah dan melemahnya dolar AS.

Melansir Xinhua, Kamis (20/9/2018), stok minyak mentah komersial di Amerika Serikat turun 2,1 juta barel dalam seminggu terakhir yang berakhir 14 September ke level terendah sejak Februari 2015. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Administrasi Informasi Energi AS.

Selain itu, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,10% di sesi sore pada hari Rabu.

"Dukungan aktif dari perkembangan harga semacam itu atau tidak adanya tindakan penanggulangan yang disengaja (tidak ada tanggapan pasokan) terlihat tidak mungkin di lingkungan politik saat ini, dan Trump sekarang dikenal kebijakan luar negeri agresif," kata sebuah laporan oleh JBC Energy yang dikeluarkan.

Para pelaku pasar baru-baru ini menunjukkan perhatian besar atas pasokan minyak mentah yang lebih sedikit dari Iran dan ekspansi produksi yang lebih lemah dari yang diperkirakan dari Arab Saudi.

West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober meningkat USD1,27 untuk menetap di USD71,12 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak Brent untuk pengiriman November tumbuh 0,47% menjadi USD79,4 per barel di London ICE Futures Exchange.

