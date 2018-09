CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Kenaikan terjadi karena dolar AS melemah, meninggalkan kontrak logam mulia USD1.200 per ounce.

Melansir Xinhua, Kamis (20/9/2018), emas biasanya bergerak ke arah yang berlawanan dengan dolar AS, yang berarti jika dolar melemah, emas berjangka akan naik. Harga dalam dolar AS, menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD5,4 atau 0,45% menjadi ditutup pada USD1.208,3 per ounce. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam rivalnya, turun 0,11% menjadi 94,53 pada 2000 GMT.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember bertambah 9,5 sen, atau 0,67% menjadi menetap di USD14,28 per ounce. Platinum untuk Oktober naik USD7 atau 0,86 persen menjadi ditutup pada USD821,9 per ounce.

(Feb)

(rhs)