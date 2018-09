JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sudah meleset dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, per 31 Agustus kurs Rupiah sebesar Rp13.944 per USD. Melesat dari asumsi APBN 2018 yang sebesar Rp13.400 per USD. Bahkan bila ditarik lebih jauh ke kurs pada 19 September 2018 sudah mencapai Rp14.896 per USD.

"Sehingga rata-rata per 19 September 2018 mencapai Rp14.013 per USD. Itu karena di semester I 2018 kurs masih di bawah Rp14.000 per USD," jelasnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Menurut Bendahara Negara tersebut, posisi Rupiah tersebut masih cukup aman ketimbang dengan kurs mata uang negara lainnya.

"Kalau di lihat riil efektif exchange rate kita dibanding spot sebetulnya masih dalam posisi cukup baik yaitu 88,4. Itu berarti masih cukup kuat," katanya.

Selain itu, untuk pertumbuhan ekonomi hingga 31 Agustus 2018 tercatat 5,17%. Masih lebih tinggi dari realisasi di Agustus 2017 yang sebesar 5,07%. Adapun dalam APBN ditargetkan 5,4% hingga akhir 2018.

Kemudian inflasi tercatat 3,2% per Agustus 2018, masih dalam target inflasi 3,5%. Lalu tingkan bungan SPN 3 bulan mencapai 4,7%, dengan asumsi APBN 5,2%.

Adapun harga minyak mentah Indonesia (ICP) per Agustus 2018 USD67 per barel, melesat dari asumsi APBN sebesar USD48 per barel. Lifting minyak realiasinya 770 ribu barel per hari (bph), juga tak sesuai target di APBN yang sebesar 800 ribu bph.

Kemudian, lifting gas realisasinya 1.153 ribu boepd, sementara target di APBN 2018 yang sebesar Rp1.200 ribu boepd.

(dni)