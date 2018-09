NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) kembali jatuh pada perdagangan Kamis waktu setempat. Penyebabnya setelah AS dan China mengumumkan tarif impor baru pada minggu ini.

Melansir Reuters, Jumat (21/9/2018), dolar menjadi penerima manfaat utama dari meningkatnya ketegangan terkait perdagangan dalam beberapa bulan terakhir. Pasalnya, investor bertaruh akan memperoleh dengan mengorbankan mata uang berisiko.

Setelah reaksi negatif spontan terhadap tarif baru yang diumumkan oleh Washington dan Beijing pekan ini, pasar mata uang menjadi lebih tenang. Para pedagang mengatakan, tidak mengharapkan sengketa yang menyebabkan goncangan global, setidaknya untuk saat ini.

Dengan berita seperti data ekonomi AS terbaru yang solid, kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve minggu depan akan dilakukan.

"Pasar menyadari, setidaknya dalam jangka pendek di sini, tidak ada lebih banyak jus untuk keluar dari dolar," kata Kepala Strategi FX Shaun Osborne.

Euro menguat 0,93% terhadap greenback. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama, turun 0,7% pada level terendahnya sejak awal Juli.

Mata uang negara berkembang pada hari Kamis dan indeks mata uang emerging market MSCI naik 0,49% ke level tertinggi tiga minggu, merampas dolar dari arus safe-haven.

"Ini cukup jelas bahwa dolar melemah bahkan ketika yield AS meningkat dan spread melebar dalam mendukung dolar terhadap berbagai mata uang," kata Osborne.

Sterling naik 0,99% terhadap dolar, didorong oleh optimisme sekitar kemungkinan kesepakatan Brexit dan data penjualan ritel Inggris yang diprediksi mengalah.

Dolar Australia, proxy untuk perdagangan terkait China serta barometer sentimen risiko yang lebih luas atau naik 0,37%.

Sedangkan dolar Kanada menguat ke level tertinggi dalam lebih dari tiga bulan terhadap mitra AS karena investor menunggu tanda-tanda kesepakatan untuk merubah pakta perdagangan NAFTA.

