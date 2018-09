JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri pameran Pameran Kain Ulos "Stages of Life. The role of textiles in batak society" pada 19 September lalu.

Sri mengatakan bahwa orang Indonesia memiliki nilai-nilai luhur dalam mempromosikan budaya negara Indonesia dalam konteks nasional maupun internasional.

“Demikian juga halnya dengan saya, dalam menjalankan tugas negara, selalu mencari dan terinspirasi oleh berbagai kegiatan yang menunjukkan karakter dan budaya,” tulisnya seperti dikutip Okezone dari Facebook resminya, Minggu (23/9/2018).

Dia juga mengatakan bahwa untuk menjaga nilai-nilai budaya Indonesia yang Bhinneka dibutuhkan suatu komitmen yang luar biasa besar.

Oleh karena itu, dirinya sangat kagum terhadap pameran kain ulos yang diprakarsai oleh Yayasan Del, milik Ibu Luhut Pandjaitan.

Sri menerima kain Ulos "tumtuman" dari Ibu Luhut Pandjaitan sebagai apresiasi atas kehadirannya di acara Pameran Kain Ulos

"Stages of Life. The role of textiles in batak society," ucapnya

“Pameran ini adalah pameran yang ingin mencerminkan suatu values. Suatu proses kehidupan dan juga menggambarkan suatu karakter dari sekian banyak etnis dan suku di Indonesi,” ujarnya.

Menkeu mengharapkan melalui pameran ini, sebagai orang Indonesia, kita akan semakin memiliki nilai-nilai hidup yang makin dalam.

(rhs)