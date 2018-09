JAKARTA - Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 1,26% berimbas ke nilai tukar Rupiah pada sore hari ini.

Tercatat, nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) sore mengalami pelemahan ke level Rp14.800-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (24/9/2018) pukul 16.58 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 49,5 poin atau 0,33% ke level Rp14.866 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.846 per USD-Rp14.879 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah melemah 46 poin atau 0,31% menjadi Rp14.862 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.816 per USD hingga Rp14.880 per USD.

Seperti yang diberitakan Okezone, IHSG terus melemah pada perdagangan hari ini. Penutupan perdagangan sore ini, IHSG turun 75,5 poin atau 1,26% ke level 5.882,22.

Menutup perdagangan Senin, ada 112 saham menguat, 268 saham melemah, dan 122 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp6,5 triliun dari 9,8 miliar lembar saham diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 15,42 poin atau 1,6% menjadi 928, indeks Jakarta Islamic Index (JII) turun 8,48 poin atau 1,3% ke 649,22, indeks IDX30 turun 8,5 poin atau 1,6% ke 507,80 dan indeks MNC36 turun 5,38 poin atau 1,6% ke 331,91.

Seluruh sektor penggerak IHSG bergerak melemah dengan bisnis dan infrastruktur memimpin pelemahan hingga 1,8% disusul sektor minyak 1,6%.

