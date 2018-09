JAKARTA - Bandara Internasional Soekarno-Hatta berada di peringkat ke-2 untuk Top International Megahubs by Region Asia-Pacific menurut AOG.

Dikutip Okezone dari Instagram resmi Kementerian BUMN, Senin (24/9/2018), OAG adalah institusi terpercaya dan terdepan dalam penyediaan Digital Flight Information yang juga merupakan Lembaga Air Travel Intelligence asal Inggris.

Institusi tersebut baru-baru ini mempublikasikan Megahubs International Index 2018, The World’s most Internationally Connected Airports di mana Bandara Internasional Soekarno-Hatta berada di peringkat ke-2 untuk Top International Megahubs by Region Asia-Pacific.

Baca Selengkapnya: Bandara Soekarno-Hatta Masuk Peringkat 2 di Asia

