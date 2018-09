NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka lebih tinggi pada bel perdagangan hari ini. Salah satu pendorongnya adalah meningkatnya saham bank di AS.

Melansir Reuters, Selasa (25/9/2018), saham AS dibuka lebih tinggi karena sektor energi yang diperoleh dari harga minyak mencapai tertinggi dalam empat tahun terakhir. Selain itu, saham bank naik untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga Federal Reserve.

Baca Juga: Wall Street Mixed, Investor Pantau Keputusan The Fed hingga Perang Dagang

Dow Jones Industrial Average naik 39,53 poin atau 0,15% menjadi 26.601,58. S&P 500 dibuka lebih tinggi dengan 2,38 poin atau 0,08% di 2,921.75. Nasdaq Composite naik 8,35 poin atau 0,10% menjadi 8.001,59 pada bel pembukaan.

Pelaku pasar selama dua hari ke depan akan memantau hasil sidang Federal Open Market Committee (FOMC). Rapat Dewan Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat itu akan membahas selama dua hari terhitung 25-26 September 2018 ini.

Baca Juga: Saham Teknologi Melempem, Wall Street Lesu

Hasil yang dinantikan oleh para pelaku ekonomi dan pasar dunia adalah mengenai posisi The Fed Rate atau tingkat suku bunga Amerika Serikat. Pada rapat terakhir yang digelar 31-1 Agustus 2018 memutuskan tingkat suku bunga berada di posisi 1,75 sampai 2 persen. Kenaikan tersebut merupakan yang keduakalinya sepanjang 2018.

Rapat yang dipimpin Jerome H Powell itu, rencananya tidak hanya membahas tingkat suku bunga, namun juga membahas perkembangan ekonomi Amerika terkini.

(Feb)

(rhs)