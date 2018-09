NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka lebih tinggi menjelang pengumuman kenaikan suku bunga The Fed.

Melansir Reuters, Rabu (26/9/2018), saham AS dibuka sedikit lebih tinggi menjelang kenaikan suku bunga Federal Reserve. Diperkirakan fokus pada penggerak bank sentral pada laju pengetatan moneter.

Dow Jones Industrial Average naik 44,65 poin atau 0,17% menjadi 26.536,86. S&P 500 lebih tinggi dengan 1,42 poin atau 0,05 di 2,916.98. Nasdaq Composite naik 4,21 poin atau 0,05% menjadi 8,011.68 pada bel pembukaan.

Untuk diketahui, Pelaku pasar selama dua hari ke depan akan memantau hasil sidang Federal Open Market Committee (FOMC). Rapat Dewan Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat itu akan membahas selama dua hari terhitung 25-26 September 2018 ini.

Hasil yang dinantikan oleh para pelaku ekonomi dan pasar dunia adalah mengenai posisi The Fed Rate atau tingkat suku bunga Amerika Serikat. Pada rapat terakhir yang digelar 31-1 Agustus 2018 memutuskan tingkat suku bunga berada di posisi 1,75 sampai 2 persen. Kenaikan tersebut merupakan yang keduakalinya sepanjang 2018.

Rapat yang dipimpin Jerome H Powell itu, rencananya tidak hanya membahas tingkat suku bunga, namun juga membahas perkembangan ekonomi Amerika terkini.

Banyak kalangan menilai, the Fed rate akan masih akan dinaikan kembali sebanyak dua kali hingga akhir tahun, yakni pada Rapat FOMC Semptember dan Desember 2018. Namun hal itu masih sebatas proyeksi.

Dikutip dari CBSnews, Rabu (26/9/2018), para analis di Negeri Paman Sam memperkirakan ekonomi melemah tahun depan, sebagian karena efek dari konflik Presiden AS Donald Trump dengan China, Kanada, Eropa, dan mitra dagang lainnya. Tarif dan countertariff yang telah dikenakan pada impor dan ekspor memiliki efek kenaikan harga untuk barang dan pasokan utama dan pertumbuhan yang berpotensi melambat.

