JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan merubah harga acuan batas atas dan bawah untuk ayam hidup juga telur ras di tingkat peternak. Selain itu, diubah juga harga acuan ditingkat konsumen.

Hal ini berdasarkan keputusan pertemuan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan stakeholder terkait yakni peternak, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia ( Aprindo) Satgas Pangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Harga batas bawah untuk telur dan ayam ras ditetapkan menjadi Rp18.000 per kilogram (kg). Kemudian untuk batas atas ditetapkan jadi Rp20.000 per kg," ujar Enggar dalam konferensi pers di Kemendag, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Kebijakan baru ini akan mengganti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di konsumen.

Dalam beleid itu diatur harga batas bawah sebesar Rp17.000 per kg, kemudian untuk batas atas seharga Rp19.000 per kg. Artinya terjadi kenaikan harga Rp1.000 tingkat petani.

Kemudian, untuk harga acuan di tingkat konsumen ditetapkan Rp23.000 per kg untuk telur, dari sebelumnya Rp22.000 per kg. Sedangkan untuk ayam ditetapkan Rp34.000 per kg dari sebelumnya Rp32.000 per kg.

"Aturan baru ini mulai berlaku 1 Oktober 2018," sebut Enggar.

Dia pun memastikan, Aprindo sudah sepakat untuk menyerap telor dan ayam dari peternak dengan harga baru yang ditetapkan tersebut.

"Kita meminta Aprindo (serap dari peternak) , kita akan ubah Permendag supaya Aprindo bisa menyerap," tutupnya.

