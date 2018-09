JAKARTA - Pemerintah telah menaikkan harga acuan telur dan ayam ras ditingkat peternak dan konsumen. Hal ini untuk mencegah para peternak gulung tikar ditengah harga pakan ternak yang meningkat.

"Ini menyikapi kondisi harga telur yang jatuh, kondisi yang terjadi pada para peternak itu harga pakan naik sedangkan harga jual produksi telur turun," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam konferensi pers di Kemendag, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Oleh sebab itu, dalam kondisi demikian para peternak meminta untuk dilakukan langkah penyesuaian harga acuan batas atas dan bawah di tingkat peternak. Hal ini tentunya berimbas pada harga acuan ditingkat konsumen yang juga turut dinaikkan.

"Kalau tidak disesuaikan maka peternak kecil dan UMKM kena imbasnya, bisa gulung tikar," kata dia.

Dalam aturan baru yang efktif berlaku pada 1 Oktober 2018, harga batas bawah untuk telur dan ayam ditetapkan menjadi Rp18.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp17.000 per kg. Kemudian untuk batas atas ditetapkan jadi Rp20.000 per kg dari sebelumnya Rp19.000 per kg.

Kemudian, untuk harga acuan di tingkat konsumen ditetapkan Rp23.000 per kg untuk telur, dari sebelumnya Rp22.000 per kg. Sedangkan untuk ayam ditetapkan Rp34.000 per kg dari sebelumnya Rp32.000 per kg.

Kebijakan baru ini akan mengganti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di konsumen.

"Kita harus ambil langkah terbaik tetapi juga harus mengakomodir sehingga mereka (peternak) tidak gulung tikar. Kami sudah konsultasi juga sama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Satgas Pangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lakukan kordinasi antar kementerian/lembaga, serta satgas pangan," pungkasnya.

