JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan untuk tidak menaikkan harga acuan jagung di tingkat konsumen. Harga komoditas yang jadi pakan ternak tersebut tetap Rp4.000 per kg, padahal harga dipasaran sudah melampaui ke angka Rp4.900 per kg.

"Terkait jagung tetap enggak naik yakni Rp4.000 di industri pakan. (Karena) suplai-nya jagung banyak," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sambil tersenyum dalam konferensi pers di Kemendag, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Hal ini membuat pemerintah menaikkan harga acuan telor dan ayam ras ditingkat peternak dan konsumen. Menurut Enggar untuk mencegah para peternak gulung tikar di tengah harga pakan ternak yang meningkat.

Baca Juga: RI Ekspor 20 Ton Benih Jagung ke Sri Lanka

Dalam aturan baru yang efektif berlaku pada 1 Oktober 2018, harga batas bawah untuk telur dan ayam ditetapkan menjadi Rp18.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp17.000 per kg. Kemudian untuk batas atas ditetapkan jadi Rp20.000 per kg dari sebelumnya Rp19.000 per kg.

Kemudian, untuk harga acuan di tingkat konsumen ditetapkan Rp23.000 per kg untuk telur, dari sebelumnya Rp22.000 per kg. Sedangkan untuk ayam ditetapkan Rp34.000 per kg dari sebelumnya Rp32.000 per kg.

Baca Juga: Bersama 6 Organisasi Mahasiswa, Mentan Amran Tanam Jagung 5.000 Ha

Di sisi lain Suwardi, peternak yang juga Kepala Desa Plososari, Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menyatakan sulitnya mendapatkan suplai jagung dengan kuantitas dan harga yang terjangkau.

"Harga jagung hari ini yang di Kendal adalah Rp4.900 per kg. Barangnya juga tidak ada, karena itu peternak berebut jagung dengan Feedmill (pabrik pakan). Feedmill itu berani membeli harga jagung lebih tinggi (ke petani)," jelas dia pada kesempatan yang sama.

Dia pun meminta, untuk pemerintah bisa memberikan kepastian stok jagung di Tanah Air, mengingat juga adanya kebijakan pelarangan impor jagung yang ditetapkan sejak 2015. Sebab rendahnya pasokan jagung memicu terjadinya kenaikan harga komoditas ini.

"Bagi kami para peternak mau impor jagung dari Meksiko monggo (terserah), yang penting tetap ada jagung harganya terjangkau, harga telur terjangkau, konsumen juga beli harga jagung dan telur dengan harga murah," tandasnya.

(Feb)

(rhs)