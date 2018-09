JAKARTA - Kenaikan suku bunga ketiga dilakukan bank sentral AS. The Federal Reserve AS (The Fed) menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar 0,25% menjadi 2%-2,25%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Menurutnya, kenaikan FFR ini dapat berdampak secara global ketika AS memutuskan menormalisasi kebijakannya.

"Jadi, dampak paling besar dirasakan oleh negara dengan pasar berkembang (emerging market) seperti Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya: The Fed Naikkan Suku Bunga, Sri Mulyani: Dampaknya Besar ke Indonesia

(Feb)



(rhs)