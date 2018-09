JAKARTA – Wall Street ditutup melemah pada perdagangan 26 September 2018. Bursa saham Amerika Serikat (AS) berbalik arah ke zona merah sebelum perdagangan tutup usai investor mencerna keputusan The Federal Reserve yang menaikkan suku bunga menjadi 2%-2,25%.

Melansir Reuters, Kamis (27/9/2018), indeks Dow Jones Industrial Average berakhir turun 0,4% pada 26.385,28 poin, sementara S&P500 kehilangan 0,33% menjadi 2.905,97.Kemudian Nasdaq Composite . turun 0,21% menjadi 7.990,37.

Sektor keuangan S&P500 memimpin penurunan sebesar 1,27%. Sektor utilitas dan real estat S&P500 yang sensitif terhadap suku bunga masing-masing turun lebih dari 1%.

The Fed masih memperkirakan kenaikan suku bunga lainnya pada bulan Desember, tiga tahun lagi, dan satu peningkatan pada tahun 2020.

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan setelah pertemuan kebijakan bahwa bank sentral AS memantau ketat inflasi, menggarisbawahi kekhawatiran pertumbuhan cepat ekonomi AS dapat menyebabkan overheating dan memaksa the Fed menaikkan suku bunga lebih lanjut.

