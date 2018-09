LAMONGAN - Seorang petani difabel, Qamaruzzaman, berhasil membudidayakan melon jenis Golden Apolo di Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, hari ini. Sejak lima tahun menekuni budidaya melon di atas tanah seluas 0,5 hektare (ha) milik orang tuanya dan tanah sewa, dia telah menghasilkan 15 kali panen meskipun dalam perjalanannya, pernah mengalami kegagalan.

Berkat ketekunana dan dukungan permodalan, hasil panen yang diperoleh rata-rata sebanyak 6-8 ton per panen dengan harga jual di kisaran Rp 8.500 per kilogram (kg) sehingga keuntungan yang diperoleh di kisaran Rp51 juta - Rp68 juta per panen. Mengetahui kegigihan Qamaruzzaman, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno pun menemuinya.

Baca Juga: 4 Bisnis Online Ini Mudah dan Hanya Butuh Modal Kecil

(Foto: Kementerian BUMN)

“Ini merupakan dukungan bagi para petani difabel dimana keterbatasan fisik dimiliki Pak Qamaruzzaman tidak membuatnya patah semangat. Ini patut diapresiasi. Tekad dan kemauan yang kuat dalam mengelola kebun melonnya sukses membuahkan hasil. Terima kasih kepada Bank BRI yang sudah membantu akses pendanaan melalui program KUR,” ungkap Rini sambil mengikuti panen melon bersama di lokasi tersebut, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/9/2018).

Baca Juga: Inspirasi Bisnis, Raup Jutaan Rupiah dari si Hidung Merah

(Foto: Kementerian BUMN)

Dalam mendukung peningkatan usaha budidaya Melon Apolo, juga dilakukan pengembangan Green House di mana setiap 1 hektare lahan dengan efektifitas lahan sebesar 70% akan menghasilkan tonase 24.999 kg/ha. Dengan harga jual yang bagus Rp8.500-Rp9.000 per kg dan modal tanam sebesar Rp32 juta, maka akan diperoleh keuntungan sebesar Rp91,6 juta/ha dengan asumsi siklus tanam dua bulan.

“Saya terus mendorong agar petani tidak hanya didukung dalam akses pendanaan tetapi juga dalam hal pemberdayaan dan bantuan fasilitas pendukung usaha petani sehingga kesinambungan tetap terjaga dan petani di sini sejahtera,” tegas Menteri Rini.

(Feb)

(rhs)