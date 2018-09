JAKARTA - Konferensi tahunan yang membahas tentang peluang bisnis di Indonesia dalam acara US-Indonesia Investment Summit diselenggarakan oleh The US Chamber of Commerce dan The American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) atau para gabungan pengusaha Amerika Serikat.

Dalam acara ini, para pemimpin sektor swasta Amerika Serikat (AS), berdiskusi dengan kabinet pemerintah Indonesia untuk mengenal iklim bisnis Indonesia terkini. Iklim bisnis Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih baik, namun perlu meningkatkan laju reformasi ekonominya.

Senior Vice US Chamber of Commerce untuk Asia Charles Freeman mengatakan, pihaknya dan pengusaha Amerika Serikat lainnya saat ini berpeluang besar melakukan investasi di Indonesia yang didorong oleh reformasi regulasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

