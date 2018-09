JAKARTA - Salah satu Bandara kebanggaan Indonesia yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mulai menunjukkan taringnya. Baru-baru ini OAG yaitu institusi terpercaya dan terdepan dalam penyediaan Digital Flight Information yang juga merupakan Lembaga Air Travel Intelligence asal Inggris mempublikasikan Megahubs International Index 2018.

Dan Bandara Soetta mendapatkan beberapa penghargaan dalam laporan tersebut. Berikut ini fakta-fakta mengenai Bandara Soetta yang mulai bertaji, yang dirangkum oleh Okezone Finance:

1. Bandara Soekarno-Hatta Masuk Peringkat 2 di Asia

Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam The World’s most Internationally Connected Airports berada di peringkat ke-2 untuk Top International Megahubs by Region Asia-Pacific.

Lalu bandara yang dikelola oleh manajemen Angkasa Pura II ini juga mendapatkan peringkat ke-2 untuk Top 25 Low-Cost International Megahubs dan peringkat ke-10 Top 50 International Megahubs.

2. Konektivitas Soekarno-Hatta Kalahkan Bandara Korsel hingga Malaysia

Besarnya potensi pasar penerbangan nasional harus diikuti perbaikan konektivitas antar bandara. Penyediaan fasilitas yang baik di bandara diharapkan semakin menarik maskapai untuk menjadikan tujuan penerbangan.

Tingkat konektivitas antar bandara inilah yang menjadikan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) masuk dalam 10 besar daftar The World’s Most Internationally Connected Airports yang dikeluarkan lembaga air travel intelligence asal Inggris, OAG.

Pada laporan Megahubs International Index 2018, bandara tersibuk di Indonesia itu dinobatkan sebagai bandara terkoneksi ke-10 dunia mengalahkan bandara besar seperti Incheon- Korea Selatan, KLIA-Malaysia, dan Bandara Hong Kong. Laporan itu juga menyebutkan Bandara Soetta mendapatkan nilai indeks konektivitas mencapai 249 atau hanya terpaut 4 poin dari Bandara Internasional Changi, Singapura, yang memiliki nilai indeks 253.

3. Indonesia Akan Terus Menjadi Pasar Penerbangan yang Besar Di Wilayah Asia Pasifik

Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai, Indonesia akan terus menjadi pasar penerbangan yang besar di wilayah Asia Pasifik. Kondisi tersebut, ujar dia, memungkinkan Bandara Soetta bisa lebih besar dari sisi konektivitas dibanding negara-negara lain di Asia.

“Saya lihat pengembangan dari berbagai sisi terus dilakukan AP II. Meski begitu, penambahan konektivitas rute-rute penerbangan baru sepenuhnya tergantung dari sejauh mana maskapai tertarik untuk membuka rute baru atau rute-rute yang lebih luas melalui bandara ini,” ujarnya.

