JAKARTA – Kebanyakan wisatawan yang berada di kota baru mengunjungi bangunan yang terkenal atau monumen untuk mempelajari sejarah kota tersebut adalah suatu pengalaman.

Tetapi untuk penduduk setempat, landmark tersebut bisa jadi sumber dari rasa frustrasi. Entah itu sejarah yang keji atau estetika desain yang salah, situs ikonik tidak selalu dicintai oleh orang-orang yang tinggal di sekitar mereka.

Berikut 10 situs terkenal yang dibenci oleh para penduduk asli seperti dikutip Business Insider, Jakarta.

1. Tower Montparnasse – Paris, Prancis

Intisari arsitektur yang disebut Tower Montparnasse bangunan yang paling dibenci di Paris karena ketinggiannya yang mengesankan di kaki langit kota yang ikonik.

Dibangun pada 1973 dan berdiri setinggi 59 lantai, kemarahan publik begitu kuat sehingga Paris meloloskan undang-undang zonasi baru untuk mencegah pembangunan gedung-gedung yang lebih tinggi.

2. Patung Peter the Great – Moscow, Rusia

Terdiri dari 600 ton tembaga, baja, dan perunggu, 322-kaki patung Peter the Great ditugaskan oleh politisi Rusia Yuri Luzhkov pada 1990-an. Penduduk setempat mengatakan pada BBC bahwa mereka melihatnya menjijikan, mengerikan, dan patung paling jelek di akhir abad ke-20.

Biaya untuk memindahkan patung tersebut menghabiskan USD10 juta atau Rp147 miliar, jadi kemungkinan patung tersebut tidak akan pindah ke mana-mana dalam waktu dekat ini.

3. Empire State Plaza – Albania, New York

Pembangunan Empire State Plaza di ibukota New York antara 1965 dan 1978 membuat 9.000 warga setempat terlantar. Ketika selesai, orang-orang berpikir desain tampak menakutkan, dan New York Magazine menyebutnya mimpi buruk Daliesque, menurut Hudson Valley Magazine.

4. Monumen Vittorio Emanuele II – Roma, Italia

Dibangun pada awal abad ke-20, Vittorio Emanuele II Monument telah diberi sejumlah julukan oleh penduduk setempat, menurut Why Go Italy - mesin tik, gigi palsu, dan kue pengantin, dan lainnya. Orang Italia menganggapnya terlalu besar (tingginya 230 kaki dan lebar 443 kaki) dan warna marmer yang salah, tetapi wisatawan menyukainya.

5. Centre Pompidou – Paris, Prancis

Centre Pompidou dibuka pada 1977 dalam kecemasan orang-orang Paris yang merasa bahwa desainnya seperti mesin modern dengan rumah-rumah tua yang indah dari tahun 1400-an yang mengelilinginya.

Menurut New York Times, satu orang perempuan Paris sangat marah tentang bangunan tersebut sampai-sampai dia memukul Richard Rogers (salah satu arsitek bangunan itu) dengan payung yang dibawanya. Namun, menurut The Guardian, bangunan tersebut langsung sukses dengan menambah jumlah pengunjung 5x lebih banyak dari yang diprediksikan.

6. Palace of the Parliament – Bucharest, Rumania

Diktator Rumania Nicolai Ceausescu mengambil keuntungan dari gempa dahsyat pada tahun 1977 untuk meratakan sebagian besar kota Bucharest untuk membangun Istana Parlemen, menggusur 40.000 orang dalam prosesnya. Setiap bangunan dalam radius empat mil persegi juga dihancurkan dan dibangun kembali untuk mencocokkannya, dan sebagian besar pekerjaannya adalah kerja paksa.

7. Sails of Scampia – Napoli, Italia

Sails of Scampia, serangkaian proyek perumahan, dibangun antara 1962 dan 1975 oleh arsitek Italia Franz di Salvo. Mereka telah terkenal karena bentuknya yang menonjol dan sering menjadi tuan rumah kegiatan ilegal sejak itu, menurut IItaly. Direktur Matteo Garrone menembakkan bagian-bagian drama kejahatannya Gomorrah di gedung-gedung, membuat strukturnya bahkan lebih terkenal.

Tiga blok perumahan telah dihancurkan, tetapi beberapa akan tetap untuk diperbaiki.

8. Mount Rushmore – Keystone, Dakota Selatan

Gunung Rushmore diukir dari 1927 hingga 1941. Suku Suku Asli Lakota Sioux menganggap bahwa Black Hills sakral dan bagian dari kisah penciptaan mereka, dan gunung itu sendiri dikenal sebagai The Six Grandfathers (Enam Kakek). Mereka sangat menentang, dan menganggap ukiran empat presiden yang memaafkan genosida penduduk asli Amerika ke gunung terutama ofensif.

Meskipun oposisi mereka, Landmark tersebut tetap menjadi tujuan populer - hampir 2,5 juta orang mengunjungi Mount Rushmore pada tahun 2016, menurut National Park Service.

9. Times Square – New York, New York

Times Square memperoleh namanya dari perpindahan The New York Times ke Times Tower pada 1904. Setelah The Great Depression, Time Square ini dikenal sebagai pusat utama perdagangan narkoba, prostitusi, dan aktivitas kriminal. Rolling Stone menyebutnya blok licik di Amerika pada tahun 1981.

Pada 1990-an, upaya gabungan Walikota Rudy Giuliani dan investasi oleh Disney di daerah itu mengubahnya menjadi tujuan wisata yang ramah. Penduduk New York setempat melakukan yang terbaik untuk menghindari jalan-jalannya yang padat penuh dengan pengunjung yang berjalan lambat dan berkostum karakter dengan segala cara, Times Square juga merupakan pusat pertunjukan Broadway dan transportasi umum.

10. Valley of the Fallen – Madrid, Spanyol

Valley of the Fallen adalah monumen memorial untuk menghormati 40.000 orang yang meninggal di Perang Saudara Spanyol dan dimakamkan di lembah.

Menurut The Independent, monumen ini dibangun oleh kerja paksa tahanan politik di bawah kekuasaan diktator Spanyol Francisco Franco, yang juga dimakamkan di sana. Tempat ini tetap menjadi situs kontroversial bagi orang-orang Spanyol, beberapa melihatnya sebagai monumen fasis dan menyerukan penghapusan jenazah Franco.