JAKARTA - Pemerintah menyambut baik wacana Amazon untuk investasi sebesar Rp14 triliun di Indonesia. Artinya, Indonesia akan semakin banyak diminati oleh para investor dari luar negeri.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama sepekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Amazon Investasi Rp14 Triliun, Menkominfo: Indonesia Sangat Diminati Banyak Investor

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang membuka lebar-lebar investasi asing dari negara manapun. Di mana syaratnya bisa memberikan nilai tambah positif bagi Indonesia.

Hal ini dia katakan pada acara The US Chamber of Commerce dan The American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham), atau para gabungan pengusaha Amerika Serikat di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

"Jadi, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat diminati oleh banyak investor di dunia. Mengingat Indonesia merupakan negara yang besar dengan penduduk yang cukup banyak dan bisa menjadi pasar yang luas," kata Rudiantara, Kamis (27/9/2018)

Dia menjelaskan pihaknya menyambut baik rencana Amazon Web Service (AWS) yang ingin berinvestasi di Indonesia. Apabila, perusahaan tersebut mampu memberikan nilai tambah kepada Indonesia

"Indonesia itu harus ada di peta digital dunia. Jadi kami terbuka kepada investasi di bidang digital tapi yang friendly (bersahabat)," ungkapnya.

Presiden Jokowi Pertimbangkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Presiden Joko Widodo ‎mempertimbangkan usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan non PBI (penerima bantuan iuran). "Semunya masih dikalkulasi, saran dari IDI baik tapi apapun harus dihitung, pokoknya dihitung," ujar Jokowi usai menghadiri acara Peresmian Pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia (PPI) di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (25/9/2018). Menurut Jokowi, usulan kenaikan iuran non PBI dinilai dapat dilakukan lantaran BPJS Kesehatan terus mengalami defisit keuangan. "Kalau memungkinkan kenapa tidak (pemerintah menaikkan iuran), tapi masih dihitung," ucap Jokowi Seperti diketahui, Tim PB IDI telah memberikan solusi ke pemerintah guna mengatasi persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan, IDI khawatir Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami kegagalan, mengingat defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini cukup besar. "‎Untuk itu kami memberikan jalan keluar, kami mengharapkan JKN ini berjalan dengan baik dan sukses. Tentunya kata kunci ke depan adalah perubahan yang harus dicapai dengan cepat, diperlukan transformasi," ujar Ilham di Komplek Istana Kepresidenan, kemarin. Menurut Ilham, solusi yang diberikan IDI dalam mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek adalah dengan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pemanfaatan cukai tembakau untuk program JKN. ‎"Itu ide awal kami yang sampaikan," papar Ilham. Sementara, saran kedua yakni penyesuaian iuran bagi perserta JKN non penerima bantuan iuran (PBI)‎. Sebab bila iuran tidak dinaikkan, IDI memperkirakan defisit BPJS Kesehatan pada akhir 2018 mencapai Rp16,5 triliun.‎ "Bailout pemerintah itu Rp4,9 triliun atau Rp5 triliun, berarti ada kekurangan Rp11,5 triliun, yang tentunya akan berulang kembali defisit anggaran berjalan. Ini yang mesti diperbaiki dan Pak Jokowi setuju," kata Ilham. Pensiunan PNS Tetap Dapat THR di Tahun Depan Para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini selain mendapatkan gaji ke-13, mereka juga mendapatkan THR. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). “Tahun depan di lanjutkan lagi. Maksudnya gaji ke-13 dan THR-nya. Jangan ke mana-mana, nanti dipikir saya kampanye,” katanya. Dalam kesempatan itu presiden sempat bertanya apakah gaji ke-13 dan THR sudah diterima. Jokowi ingin memastikan apakah kebijakan terebut sudah sampai ke tangan para pensiunan. Menurutnya ada beberapa tunjangan yang terlambat disalurkan.