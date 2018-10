JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan deflasi sebesar 0,18 pada September 2018 didorong penurunan harga sejumlah bahan pangan. Kendati demikian, untuk komoditas beras di tingkat penggilingan terjadi kenaikan harga.

"Ada dua komoditas yang harganya naik tipis, yakni kentang dan beras," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Baca Juga: Fakta-Fakta Data Beras yang Tak Jelas, Nomor 4 'Mengerikan'

Berdasarkan data BPS, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan per September 2018 untuk kualitas premium Rp9.572 per kg, naik 1,2% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian untuk kualitas medium naik 1,5% atau menjadi seharga Rp9.310 per kg, dan kualitas rendah naik 1,65% atau menjadi seharga Rp9.125 per kg.

Meski terjadi kenaikan harga pada beras, menurut Kecuk, dampak terhadap inflasi tidak besar. Hal ini dikarenakan pada September 2018 kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,62% dengan andil 0,35% pada deflasi nasional.

"Karena itu sumbangan beras ke inflasi (nasional) hanya 0,01%. Ini biasa saja," jelasnya.

Kenaikan harga beras tersebut, juga sejalan dengan adanya kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG), baik di tingkat petani maupun penggilingan untuk semua kualitas.

Di mana rata-rata harga GKP di tingkat petani pada September 2018 seharga Rp4.899 per kg atau naik 2,4% dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan untuk di tingkat penggilingan Rp4.990 per kg atau naik 2,46%.

Baca Juga: Menko Darmin Minta BPS Bisa Siapkan Data Harga Beras Sesuai Jenis

Sementara itu, untuk rata-rata harga GKG di petani seharga Rp5.399 kg atau naik 1,71% , serta di tingkat penggilingan seharga Rp5.501 atau naik 1,86%. Harga gabah kualitas rendah di petani Rp 4.652 per kg naik 6,61%, sedangkan di penggilingan Rp4.753 per kg atau naik 6,67%.

"Karena bulan September ini jumlah dari panen raya mulai berkurang, tetapi kualitas gabahnya sebetulnya juga lebih bagus. Tercermin dari hasil pemantauan kita di 1.708 transaksi penjual gabah di 30 provinsi. Di sana tercatat bahwa gabah kering panennya sebesar 76,4% sementara yang berkualitas rendah hanya sedikit yakni 12,76%," paparnya.

Dia menjelaskan, dengan kondisi cadangan beras di Gudang Bulog saat ini yang mencapai 2,4 juta ton, maka akan cukup untuk memasok kebutuhan masyarakat dan menstabilkan harga beras. Pasalnya, pada akhir tahun memang sudah memasuki musim tanam, sehingga dapat memicu pengurangan pasokan dan kenaikan harga.

"Memang betul kalau kita pada Oktober, November, Desember memasuki musim tanam, produksi akan jauh turun, tetapi bahwa situasi sekarang agak berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu cadangan beras Bulog enggak aman hanya 900 ribu. Sekarang relatif aman bahwa dari impor 1,5 juta serapan 900 ribu, jadi ada 2,4 juta," paparnya.

(kmj)