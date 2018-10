JAKARTA - Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bima Yudhistira Adhinegara mengatakan pelemahan Rupiah dikarenakan faktor domestik dan global. Dia memprediksi, hari ini Rupiah bergerak di level Rp14.950 per USD-Rp15.060 per USD

Bagi negara net importir minyak seperti Indonesia, lanju Bhima naiknya harga minyak dapat menyebabkan defisit migas yang semakin lebar. Permintaan dollar secara alamiah akan terus meningkat. Wacana kenaikan harga BBM pun menjadi momok inflasi hingga akhir tahun 2018.

Pada pekan ini Amerika Serikat (AS) akan mengumumkan data tenaga kerja. Sebelumnya pada bulan Agustus, jumlah lapangan kerja baru yang berhasil tercipta sebanyak 201.000 orang. Diprediksi lapangan kerja bulan September kembali mencatatkan kenaikan di atas 180.000 orang. Alhasil pengangguran di AS turun ke 3,8% atau terendah dalam 18 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya: Ini Penyebab Rupiah Tembus Rp15.021/USD

(kmj)