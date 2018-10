NEW YORK - Wall Street bergerak dua arah (mixed) pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), dengan indeks Dow Jones mencapai rekor penutupan tertinggi didorong oleh reli saham Intel.

Namun, penurunan saham Facebook membebani indeks S&P 500 dan Nasdaq sehingga ditutup lebih rendah.

Tercatat, Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 122,73 poin atau 0,46%, ke level 26.773,94 poin. Indeks S&P 500 turun 1,16 poin atau 0,04% menjadi berakhir di 2.923,43 poin. Sedangkan, Indeks Nasdaq ditutup turun 37,76 poin atau 0,47% menjadi 7.999,55 poin. Demikian seperti dilansir Xinhua, Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Saham Intel melonjak 3,55% pada penutupan, memimpin para pemenang dalam indeks 30 saham utama. Indeks Dow juga didorong oleh nama-nama seperti Boeing dan Caterpillar karena investor tetap optimis pada perusahaan-perusahaan yang sensitif perdagangan, menyusul kesepakatan yang dinegosiasikan antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Saham Caterpillar dan Boeing, keduanya naik lebih dari 1%. Saham Apple juga naik. Perdagangan kemarin menandai rekor penutupan tertinggi pertama Dow sejak 21 September.

S&P 500 berada di sekitar garis datar, dengan tujuh dari 11 sektor primernya ditutup lebih tinggi.

Sektor utilitas naik 1,29% memimpin penguatan dari 11 sektor utama, sementara sektor konsumen diskresioner turun 1,43% memimpin penurunan.

Beberapa saham teknologi utama AS jatuh, menyeret Nasdaq lebih rendah. Saham Amazon turun 1,65% setelah perusahaan mengumumkan akan menaikkan upah minimum menjadi USD15 per jam untuk semua karyawan AS.

Facebook juga turun 1,91% untuk sesi ketiga berturut-turut dengan total menurun 5,6%. Perusahaan media sosial mengungkapkan pelanggaran keamanan terburuknya, terus menghadapi desakan untuk undang-undang yang memaksa perusahaan teknologi bertanggung jawab atas keamanan daring (online) dengan serius.

