JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan sejumlah penyebab melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS). Sentimen negatif itu berasal dari kondisi perekonomian global, di mana Perry menyebutkan sebagai "angin topan global".

Dia menyatakan, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di berbagai negara menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Saat ini hanya AS yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi.

"Tahun lalu itu pertumbuhan ekonomi merata, negara maju dan negara berkembang naik. Tapi mulai tahun ini memang hanya AS yang naik tinggi, sementara negara lain, yakni Eropa , Jepang, dan China itu turun. Beruntung Indonesia pertumbuhan ekonomi naik," jelasnya dalam acara seminar mengenai pelemahan nilai tukar Rupiah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Bahkan, lanjutnya kondisi pertumbuhan ekonomi AS sudah melebihi kapasitas outlook-nya. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal yang dikeluarkan Presiden AS Trump.

"Karena memang Trump menggenjot dari stimulus fiskal, pada saat ekonominya juga di atas kapasitas. Ini menimbulkan ketidakpastian," tambahnya.

Selanjutnya, kondisi perekonomian AS yang baik tersebut direspons dengan adanya kebijakan dari Bank Sentral AS, The Fed yang menaikkan suku bunga acuan (Fed Fund Rate/FFR). Kenaikan FFR bahkan lebih dahulu dilakukan, di tengah bank sentral negara mau lainnya belum menaikkan suku bunga acuan.

Tingkat bunga di AS yang semakin tinggi itu membuat investor global menarik dananya dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan membawanya ke AS. "Dolar itu mata uang satu-satunya yang kuat. Itu kenapa aliran mata uang keluar dari emerging market ke AS," imbuhnya.

Kondisi ini kian diperparah dengan adanya perang dagang. Kondisi ini sangat sulit diprediksi ketimbang perekonomian AS atau kenaikan FFR.

"Perang dagang itu betul-betul sulit diprediksi. Kita harus pantau terus. Semua negara mengalami tiupan angin topan global ini," kata dia.

Untuk diketahui, berdasarkan Bloomberg, Rabu (3/10/2018), kurs Rupiah siang ini melemah 35 poin atau 0,23% ke posisi Rp15.077 per USD. Sementara berdasarkan Yahoo Finance di posisi Rp15.070 per USD, melemah 30 poin atau 0,20%. (kmj)

