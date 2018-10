JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) sore masih mengalami pelemahan. Rupiah berada di level Rp15.000-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (3/10/2018) pukul 17.10 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 32,5 poin atau 0,22% ke level Rp15.075 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp15.065per USD-Rp15.087 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah melemah 30 poin atau 0,20% menjadi Rp15.070 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.984 per USD hingga Rp15.090 per USD.

Soal pelemahan Rupiah, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, pelemahan mata uang tak hanya di alami Indonesia. Namun juga dialami seluruh negara di dunia. Perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) hingga kenaikan suku bunga acuan Negeri Paman Sam tersebut, membuat Dolar AS perkasa memukul mata uang negara lainnya. Oleh sebab itu, hal ini merupakan fenomena global.

Menurut Perry, hal yang perlu diperkatikan yakni tingkat depresiasi dan volatilitas kurs Rupiah, bukan soal besaran nominalnya. Kata dia, kondisi depresiasi Rupiah lebih rendah ketimbang negara-negara berkembang lainnya.

"Kita harus perhatikan dulu persentase depresiasinya, supaya kita tidak melihat Rp15.000 (per USD) itu seperti sudah kiamat," ujarnya dalam acara seminar mengenai pelemahan nilai tukar Rupiah di Gedung DPR RI.

Dalam membandingkan tingkat depresiasi, lanjutnya, harus dengan negara berkembang yang juga mengalami defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), seperti yang dialami Indonesia. Hingga per 3 Oktober 2018, Rupiah terdepresiasi 9,28%. Sementara mata uang negara lainnya seperti India melemah 12,4%, Brasil 17,6%, Afrika 13,8%, Filipina 8,2%, China 5,3%, Thailand 0,6%.

