JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin tertekan ke tingkat psikologis baru. Rupiah sore ini masih terjebak di level Rp15.100-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (4/10/2018) pukul 17.30 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 104 poin atau 0,69% ke level Rp15.179 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp15.120 per USD-Rp15.191 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah melemah 108 poin atau 0,72% menjadi Rp15.178 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp15.070 per USD hingga Rp15.190 per USD.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut faktor utama pelemahan nilai tukar rupiah yang kembali tembus Rp15 ribu lebih lantaran sentimen negatif dari eksternal.

Menurut dia, faktor eksternal menjadi faktor paling dominan atas pelemahan rupiah tersebut.

"Saya lihat dominasi hari ini mayoritas berasal dari luar, yang sangat dominan pada saat yang lalu, kita lihat sentimen kemarin adalah Italia yang defisitnya besar," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Pemerintah Italia mengajukan defisit atau utang negara pada 2019 sebesar 2,4 persen dari angka produksi domestik Bruto (PDB) negaranya.

"Sekarang Italia komitmen menurunkan defisit APBN-nya, lalu ada sentimen yang lain, mayoritas ini masalah eksternal," kata mantan Direktur Bank Dunia itu.

Sri Mulyani tak menampik adanya faktor internal penyebab melemahnya rupiah. Dia menilai, saat ini pemerintah juga akan memperbaiki neraca pembayaran bersama otoritas moneter yang akan terus menjaga kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah.

"Bauran dari BI (Bank Indonesia), apakah berhubungan dengan suku bunga, mengenai intervensi. Dan kami dari sisi fiskal terus melakukan apa yang sudah diputuskan waktu itu, memonitor impor," paparnya.

