JAKARTA - PT Kino Indonesia Tbk (KINO) mendirikan perusahaan patungan di Kamboja. Hal tersebut dilakukan dalam rangka perluasan penetrasi pasar di luar negeri.

Lewat anak usahanya, Kino International Pte. Ltd. bermitra dengan VSCP Investment Co. Ltd. mendirikan Kino Care Consumer (Cambodia) Co., Ltd. “Pendirian usaha ini ditujukan untuk distribusi dan penjualan produk KINO di Kamboja. Manajemen menilai Kamboja adalah pasar baru yang memiliki potensi menjanjikan untuk dikembangkan," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Kino Indonesia Budi Muljono.

