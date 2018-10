JAKARTA – Wall Street dibuka melemah pada perdagangan Kamis (4/10/2018). Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka lebih rendah setelah imbal hasil obligasi naik. Kenaikan imbal hasil obligasi AS didukung oleh pernyataan The Federal Reserve mengenai ekonomi yang lebih kuat dan optimis.

Melansir Reuters, Indeks Dow Jones Industrial Average turun 44,31 poin atau 0,17% menjadi 26.784,08, indeks The S&P500 dibuka melemah oleh 6,16 poin atau 0,21% pada 2.919,35 dan Nasdaq Composite turun 31,75 poin atau 0,40% ke 7.993,33 pada bel pembukaan.

Sepuluh dari 11 sektor utama S&P lebih rendah, dipimpin oleh penurunan sektor komunikasi sebesar 1%, di mana saham Facebook turun 1,2%, Alphabet dan Netflix masing-masing turun 1,7%.

Saham teknologi turun 1% dan merupakan hambatan terbesar di pasar. Saham Apple turun hingga 0,8%.

Imbal hasil obligasi AS mencapai level tinggi 3,232%, karena data ekonomi yang kuat meningkatkan harapan bahwa laporan gaji non-pertanian yang akan keluar pada Jumat pagi lebih tinggi dari ekspektasi.

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan ekonomi dapat berkembang untuk "cukup lama," yang juga membantu kurva imbal hasil curam ke tertinggi dalam dua bulan.

Hal ini mendorong saham bank melonjak 1,6%, melampaui kenaikan 1,3% di sektor keuangan yang merupakan satu-satunya sektor menguat di antara 11 sektor utama S&P.

