JAKARTA - Konsep pasar modal syariah sudah cukup lama diterapkan di Indonesia, lengkap dengan aturan pendukung maupun pengawasannya oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia.

Dari tahun ke tahun, upaya perbaikan dan penyempurnaan praktik pasar modal syariah terus dilakukan agar selaras dengan prinsip investasi dan transaksi berdasarkan syariat Islam.

Upaya perbaikan yang terus menerus tersebut bahkan mendapat apresiasi dari masyarakat keuangan syariah internasional. Terbukti dari keberhasilan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kembali mendapatkan pengakuan di tingkat global.

Dua penghargaan Syariah Awards diraih BEI tahun ini. Penghargaan pertama berupa Global Islamic Finance Awards (GIFA) untuk kategori The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year 2018 yang merupakan penghargaan ketiga berturut-turut sejak 2016. Penghargaan kedua untuk kategori The Best Emerging Islamic Capital Market of the Year 2018.

Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi berkesempatan hadir menerima penghargaan dalam acara The 8th Global Islamic Finance Awards Ceremony, yang digelar di Hotel Hills Sarajevo, Boznia-Herzegovina, Sabtu (29/9).

“Pencapaian BEI dengan meraih dua kategori Penghargaan GIFA 2018 ini menunjukkan pengakuan dan penghargaan global atas komitmen, konsistensi, dan kerja keras BEI bersama para stakeholders terkait dalam mengembangkan industri pasar modal syariah Indonesia,” terang Hasan Fawzi.

GIFA merupakan salah satu penghargaan internasional paling independen dan prestisius di industri keuangan syariah dunia. Penghargaan ini diselenggarakan oleh EdBiz Consulting, yang berkantor pusat di London, Inggris. Gengsi dan independensi penghargaan ini dapat dilihat dari proses pemilihan nominasi maupun seleksi GIFA yang dilakukan secara transparan. Proses ini ditangani oleh pihak ketiga yang profesional dan independen.

Tahun 2018 merupakan penyelenggaraan penganugerahan GIFA kedelapan sepanjang sejak GIFA diselenggarakan. BEI mendapat apresiasi karena dinilai dalam tujuh tahun terakhir telah berhasil mendorong perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Hal positif yang disorot berkaitan dengan berbagai inisiatif dan kegiatan pengembangan bersama para stakeholders terkait untuk memajukan pasar modal syariah Indonesia.

Berbagai inisiatif yang digagas BEI mengantar pasar modal syariah Indonesia mencatat berbagai pencapaian positif. Di antaranya menjadi satu-satunya pasar modal syariah di dunia yang mempunyai fatwa khusus tentang transaksi saham syariah di Bursa Efek. Fatwa dimaksud tidak lain Fatwa DSN MUI No. 80 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Tak kalah membanggakan, BEI pun termasuk Bursa Efek pertama di dunia yang mengembangkan sistem transaksi secara online yang memenuhi prinsip syariah (Shariah Online Trading System – SOTS). Sistem ini memberi kemudahan bagi investor untuk melakukan transaksi saham sesuai syariah. Pasar modal Syariah Indonesia merupakan salah satu industri pasar modal yang mempunyai Islamic Windows Securities Companies terbanyak dengan pertumbuhan yang cepat di dunia. Dalam kurun waktu tujuh tahun telah terdapat 13 Perusahaan Efek yang sudah menerapkan Syariah Online Trading System (SOTS), yaitu Indopremier Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas, BNI Sekuritas, Trimegah Sekuritas, Panin Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Phintraco Sekuritas, Sucor Sekuritas, FAC Sekuritas, MNC Sekuritas, Henan Putihrai Sekuritas, Phillip Sekuritas, dan RHB Sekuritas. Pasar modal Syariah Indonesia juga telah memiliki tiga indeks saham syariah yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII) dan JII-70. Bahkan Bursa Efek Indonesia menjadi satu-satunya Bursa di dunia yang mengembangkan produk inovatif yang menggabungkan filantropi Islam dengan efek syariah, dengan saham syariah sebagai obyek filantropi (zakat/sedekah/infak). Pasar Modal Syariah Indonesia juga telah mencatat pertumbuhan jumlah investor syariah yang sangat signifikan dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 122%. Per Agustus 2018, investor saham syariah telah mencapai 35.506 investor atau 4,7% dari total investor saham di Pasar Modal Indonesia (750.192). Itu artinya, sejak tahun 2014 sampai dengan Agustus 2018, investor syariah Indonesia telah meningkat sebesar 1.213% dari 2.705 investor syariah. (Tim BEI)