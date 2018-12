JAKARTA - Dengan seiring anjloknya harga minyak maka harga BBM non subsidi seharusnya turun. Apalagi pemerintah sudah meminta badan usaha melakukan hal tersebut.

Faktor lain mengapa harga BBM non subsidi harus turun adalah, nilai tukar Rupiah terus menguat menyentuh angka Rp14.200 per USD. Kedua hal ini tentu menjadi alasan kuat pemerintah meminta badan usaha menurunkan harga BBM non subsidi.

“Jika harga minyak mentah turun dan Rupiah stabil, maka memang harga BBM non subsidi harus turun,” ujar Pengamat Reforminer Komaidi Notonegoro kepada Okezone.

(fbn)