JAKARTA - Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami penurunan pada November 2018.

ICP turun USD14,58 per barel menjadi USD62,98 per barel dari harga sebelumnya USD77,56 per barel Penurunan harga tersebut dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi global.

Menurut laporan International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2018 diproyeksikan mengalami perlambatan menjadi sebesar 3,7%, turun 0,2% dibandingkan proyeksi bulan sebelumnya.

