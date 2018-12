SURABAYA - Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) kini berada di level Rp14.400 per USD. Kondisi ini membaik, setelah sebelumnya sempat melemah di level Rp14.600 per USD, pasca meninggalkan posisi Rp14.200 per USD.

Bloomberg Dollar Index, Kamis (13/12/2018) pukul 18.20 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange berada di level Rp14.496 per USD.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menyatakan, fluktuasi nilai tukar Rupiah sangat bergantung pada dinamika global, meski fundamental ekonomi domestik menunjukkan data yang baik.

Menurutnya, kondisi ekonomi global saat ini memang sedikit lebih tenang, didorong perkembangan terakhir antara AS dan China yang bersepakat untuk mengatasi perang dagang. Selain itu, adanya perkembangan mengenai keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit yang mulai menemui kepastian, karena tidak ada pergantian kepemimpinan. Hasil pemungutan suara di parlemen Inggris ternyata tidak menggoyahkan Theresa May dari kursi Perdana Menteri.

"Jadi mudah-mudahan gambaran (kondisi) itu relatif memberi support ke Rupiah. Hari ini sendiri Rupiah juga mengarah kepada penguatan," kata dia di sela-sela acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Grand City, Surabaya, Kamis (13/12/2018).

Saat ini, kata Dody, kondisi makroekonomi Indonesia dinilai baik dengan cadangan devisa yang meningkat USD2 miliar USD117,2 miliar di akhir November 2018. Selain itu, laju inflasi yang juga terjaga, bahkan BI perkirakan akan berada di bawah sasaran 3,5%.

"Pertumbuhan kredit perbankan juga cukup tinggi 12% (sudah mencapai target 12%), dan masih ini terus berjalan. Jadi kalau andalkan data makro memang harusnya (Rupiah) ke arah penguatan, tapi belum terjadi," jelas dia.

Soal ancaman resesi yang akan terjadi di AS, Dody menilai, kondisi ekonomi Negeri Paman Sam itu masih terlalu jauh dari resesi. Menurutnya, BI justru mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS, The Fed yang akan terus berlanjut di Desember 2018 dan 3 kali lagi di 2019.

Kondisi pengetatan moneter itu tentunya akan sangat berdampak pada perekonomian dalam negeri. "Saya rasa terlampau jauh kita katakan resesi. Perkembangannya masih seperti yang kita lihat, masih up and down, tapi belum bisa dikatakan resesi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Dody menyatakan, Bank Sentral akan terus memantau perkembangan dinamika global, baik hubungan perdagangan AS dan China, kenaikan suku bunga The Fed, hingga kondisi di kawasan Eropa. BI akan menggunakan instrumen yang dimiliki untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah ke depannya.

"Kita upayakan stabilisasi Rupiah dengan bauran kebijakan, baik intervensi pasar, kebijakan suku bunga BI. Intervensi dilakukan tergantung kondisi pasar," pungkasnya.

