JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya bisa menguat tipis di penutupan sore ini. Meski demikian, Rupiah masih berada di level Rp14.500 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (17/12/2018) pukul 17.20 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange ditutup menguat 1,3 poin atau 0,01% ke level Rp14.580 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.580 per USD – Rp14.625 per USD.

Baca Juga: Ikuti Pasar Saham, Rupiah Melemah ke Rp14.615/USD

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah tetap di level Rp14.575 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.533 per USD – Rp14.625 per USD.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menyatakan, fluktuasi nilai tukar Rupiah sangat bergantung pada dinamika global, meski fundamental ekonomi domestik menunjukkan data yang baik.

Menurutnya, kondisi ekonomi global saat ini memang sedikit lebih tenang, didorong perkembangan terakhir antara AS dan China yang bersepakat untuk mengatasi perang dagang. Selain itu, adanya perkembangan mengenai keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit yang mulai menemui kepastian, karena tidak ada pergantian kepemimpinan. Hasil pemungutan suara di parlemen Inggris ternyata tidak menggoyahkan Theresa May dari kursi Perdana Menteri.

Baca Juga: Turun 0,18%, Rupiah Tertekan ke Rp14.523/USD

"Jadi mudah-mudahan gambaran (kondisi) itu relatif memberi support ke Rupiah. Hari ini sendiri Rupiah juga mengarah kepada penguatan," kata dia di sela-sela acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Grand City, Surabaya.

(fbn)