JAKARTA - Minyak mentah brent berjangka turun sebesar USD60,28 per barel dan kehilangan 1,90%, hal ini terbebani oleh jatuhnya pasar saham AS. Dengan begitu apa kabar dengan soal penurunan harga BBM di Indonesia?

Harga minyak turun sekitar 2% pada hari perdagangan Jumat, terbebani oleh jatuhnya pasar saham AS. Sementara data ekonomi yang lemah dari China menunjukkan permintaan bahan bakar yang lebih rendah di importir minyak terbesar dunia.

Minyak mentah brent berjangka turun USD1,17 menjadi USD60,28 per barel, kehilangan 1,90%. US crude futures West Texas Intermediate (WTI) kehilangan USD1,38 untuk menetap di USD51,20 per barel, kehilangan 2,62%. Patokan global Brent membukukan kerugian mingguan hampir 2,3%, sementara WTI turun hampir 2,7%.

Baca Selengkapnya: Kapan Harga BBM Turun? Pertamina: Tiba-Tiba Minyak Dunia Naik Lagi

(fbn)