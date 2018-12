NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka lebih tinggi pada perdagangan Selasa waktu setempat, setelah terjadi penurunan 2% di sesi sebelumnya. Kenaikan Wall Street didorong karena investor menunggu petunjuk Federal Reserve soal masa depan kenaikan suku bunga.

Melansir Reuters, Selasa (18/12/2018), investor memandang kenaikan suku bunga keempat untuk tahun ini akan terjadi Rabu 19 Desember 2018. Turbulensi di pasar saham dan sejumlah kekhawatiran lain telah memicu panggilan, termasuk dari Presiden Donald Trump. Bagi The Fed untuk menghentikan siklus pengetatan atau risiko merugikan ekonomi AS.

Adapun indeks Dow Jones naik 143 poin, atau 0,60%. Kemudian S&P 500 naik 16,5 poin atau 0,65% dan Nasdaq 100 naik 51 poin atau 0,79%.

JPMorgan Chase & Co Citigroup Inc (C.N), Goldman Sachs Group Inc (GS.N) dan Bank of America Corp (BAC.N) naik sekitar 1%. Hanya saja, tetap harus dilihat jika perolehan pasar bertahan di tengah gejolak saham AS.

"Ada kurangnya kepercayaan dalam langkah ke atas dan kami membutuhkan sesuatu yang nyata untuk membawa kepercayaan ke pasar," kata Managing Director New Vines Capital LLC Andre Bakhos

Tiga indeks utama Wall Street kini berada dikoreksi pada level yang dicapai ketika indeks ditutup 10% di bawah rekor penutupan tertinggi. Indeks kecil Russell 2000 mengkonfirmasi pasar bearish pada hari Rabu, setelah jatuh lebih dari 20%dari penutupan tertinggi 31 Agustus.

Pembuat perangkat lunak bisnis naik 5,3% setelah memperkirakan laba kuartal berjalan yang kuat pada pertumbuhan di bisnis cloud-nya. Boeing memperoleh kenaikan 2,6% untuk pertama kalinya dalam empat hari dan Johnson & Johnson naik 0,5% setelah jatuh hampir 13% dalam dua hari terakhir.

