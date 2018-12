JAKARTA – Wall Street ditutup sedikit menguat pada perdagangan Selasa 18 Desember 2018. Bursa saham Amerika Serikat (AS) masih menanti keputusan pertemuan bulanan bank sentral AS The Federal Reserve.

Melansir Reuters, Rabu (18/12/2018), indesk Dow Industrials dan Nasdaq membukukan sedikit kenaikan. Indeks S&P500 naik sebanyak 1,1% pada awal sesi tetapi kemudian kembali melandai setelah Pemimpin Mayoritas Senat AS Mitch McConnell mengatakan Demokrat menolak proposal RUU pengeluarannya. Tanpa berlalunya RUU pengeluaran, beberapa instansi pemerintah berisiko mengalami shutdown.

Dow Jones Industrial Average naik 82,66 poin atau 0,35% menjadi 23.675,64, indeks S&P500 naik 0,22 poin atau 0,01% menjadi 2.546,16 dan Nasdaq Composite menambahkan 30,18 poin atau 0,45% menjadi 6.783,91.

Saham Facebook, Apple Inc, Amazon.com Inc, Netflix Inc dan Induk Google Alphabet Inc, secara kolektif naik antara 1,3% dan 3,1%. Saham Goldman Sachs Group Inc naik 2,1%.

Saham Johnson&Johnson naik 1,0% setelah penurunan hampir 13% selama dua hari setelah perusahaan tahu selama beberapa dekade bahwa Baby Powder mengandung asbes.

Volume perdagangan di bursa AS adalah 9,18 miliar saham. Naik dibandingkan rata-rata perdagangan selama 20 hari terakhir sebesar 8,06 miliar saham.

(kmj)