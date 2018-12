JAKARTA - Bank Indonesia (BI) hari ini, Kamis (20/12/2018) akan mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung sejak 19-20 Desember 2018. Salah satunya kebijakan yang akan ditetapkan terkait suku bunga acuan atau BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI 7-Days Repo Rate).

Bank Sentral akan mengumumkan keputusan untuk menahan, menurunkan atau menaikkan suku bunga acuannya. Hal ini untuk menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

Terlebih Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve, pada Rabu 19 Desember 2018, telah menaikkan suku bunga acuannya, Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 basis poin (bps). The Fed kini menaikkan suku bunga jangka pendek menjadi 2,25%-2,5% dari sebelumnya 2%-2,25%.

Ini adalah kenaikan keempat kalinya di tahun 2018 dan menjadi yang kesembilan kalinya sejak The Fed mulai melakukan normalisasi suku bunga di Desember 2015. Dengan kenaikan suku bunga ini, The Fed diprediksi tidak banyak melakukan kenaikan suku bunga di tahun depan.

Adapun, saat ini kurs Rupiah masih bergerak di level Rp14.500 per USD. Bloomberg Dollar Index, pada Kamis (20/12/2018) pukul 09.31 WIB, mencatat Rupiah pada perdagangan spot exchange berada di level Rp14.507 per USD. Rupiah hari ini diperkirakan bergerak di kisaran Rp14.504 per USD–Rp14.509 per USD.

Sebelumnya, sepanjang 2018 BI telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 175 bps pada bulan Mei, Juni, Agustus, September dan November. Di mana pada bulan Mei kenaikan sebanyak 50 bps, diputuskan dalam dua rapat yakni RDG Bulanan dan RDG Tambahan.

Sedangkan pada bulan Juni, BI kembali memutuskan kenaikan sebanyak 50 bps. Kemudian pengetatan moneter dilanjutkan sebesar 25 bps di Agustus, lalu 25 bps di September, serta 25 bps November 2018.

Kini suku bunga acuan berada di level 6%. Adapun suku bunga Deposit Facility (DF) menjadi di level 5,25% dan Lending Facility (LF) pada level 6,75%.

