JAKARTA - Untuk keempat kalinya Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve AS (The Fed) menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar 0,25% menjadi 2,25%-2,5% dari sebelumnya 2%-2,25%.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan, kenaikan suku bunga ini tidak berdampak terlalu besar karena pelaku pasar sudah melakukan price in.

“Ini terlihat dari Rupiah yang masih stabil di Rp14.400-Rp14.500 dan IHSG hanya terkoreksi 0,77% tidak signifikan. Itu pun lebih ke profit taking akhir tahun,” jelasnya kepada Okezone, Kamis (20/12/2018).

Sementara itu, kenaikan The Fed menjadi indikasi ekonomi Amerika Serikat (AS) akan melambat tahun depan yang bisa berimbas ke Indonesia. Jadi, pasar masih fluktuatif dalam jangka pendek 3-6 bulan ke depan.

Kenaikan ini juga direspons Bank Indonesia (BI) untuk tetap menahan suku bunga acuan di level 6%. Kenaikan suku bunga BI sebelumnya dinilai sudah cukup untuk mengantisipasi kenaikan Fed Fund Rate (FFR).

Bhima menyarankan untuk menggunakan cadangan devisa (cadev) dalam menstabilisasi kurs jangka pendek karena cadev naik menjadi USD117 miliar di November. Jika suku bunga dinaikkan terlalu tinggi maka berisiko menghambat laju ekonomi yang disebabkan oleh cost of borrowing pelaku usaha.

